«Бич нашего времени»: россиян предупредили о пандемии близорукости

Доктор медицинских наук Татьяна Шилова сравнила участившуюся в России близорукость с пандемией. Другие медики также отметили проблему и назвали одной из ее причин технический прогресс, написало издание Ura.ru.

Офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что все больше детей младшего школьного возраста сталкиваются с проблемой близорукости.

«Сейчас складывается впечатление, что не только пандемия коронавируса, но и пандемия близорукости. Детская, школьная, подростковая близорукость — бич нашего времени», — привело слова врача издание.

Другой офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева подтвердила слова коллеги. Она рассказала, что раньше близорукость появлялась у детей в возрасте 10-14 лет, а теперь на зрение жалуются дети от семи до девяти лет.

Ольга Васильева отметила, что в странах с низким техническим развитием проблем с близорукостью в разы меньше. Врач рассказала, что в развитой Японии почти 90% близоруких людей.

Кандидат медицинских наук Мариам Аракелян отметила, что раньше после 20 лет у пациентов отмечали восстановление зрения, но теперь возраст от 20 до 30 лет является уязвимым — зрение падает.

Специалисты посоветовали как можно больше гулять и меньше времени пользоваться гаджетами. Их частое использование является причиной ухудшения зрения.

Врач-офтальмолог, медицинский консультант Essilor Academy Ольга Булгакова рассказала, что регулярное обращение к врачу поможет предотвратить возрастную потерю зрения.