facebook_pixel
    19 февраля 2022, 03:54

    Беженцев из Донбасса будут проверять на ковид в местах проживания — Роспотребнадзор

    Роспотребнадзор: беженцев из Донбасса будут проверять на ковид в местах проживания

    Дарья Бунякова

    Беженцев из ДНР и ЛНР будут тестировать на коронавирус в местах проживания. Проверять людей на коронавирус на границе невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Беженцев из Донбасса будут проверять на ковид в местах проживания — Роспотребнадзор

    «Проводить тестирования нужно в местах проживания. На границе проводить это будет невозможно», — процитировало Попову РИА «Новости».

    Глава Роспотребнадзора добавила, что в течение двух дней в Ростовскую область привезут необходимое количество тестов на коронавирус. Она подчеркнула, что эпидемическая ситуация в Донбассе не самая благоприятная.

    «Ситуация тяжелее по ковиду, как минимум, чем у нас. С учетом того, что показатели тестирований не сопоставимы. Это первые риски, которые мы видим», — сказала Попова.

    Она отметила, что необходимо срочно организовать учет беременных, инвалидов и грудных детей. Эти категории людей требуют особых условий пребывания и ухода.

    Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Попова отправилась в Ростовскую область, чтобы проследить за выполнением всех противоэпидемических мероприятий при размещении людей, эвакуируемых из Донбасса.