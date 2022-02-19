Беженцев из ДНР и ЛНР будут тестировать на коронавирус в местах проживания. Проверять людей на коронавирус на границе невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Проводить тестирования нужно в местах проживания. На границе проводить это будет невозможно», — процитировало Попову РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора добавила, что в течение двух дней в Ростовскую область привезут необходимое количество тестов на коронавирус. Она подчеркнула, что эпидемическая ситуация в Донбассе не самая благоприятная.

«Ситуация тяжелее по ковиду, как минимум, чем у нас. С учетом того, что показатели тестирований не сопоставимы. Это первые риски, которые мы видим», — сказала Попова.

Она отметила, что необходимо срочно организовать учет беременных, инвалидов и грудных детей. Эти категории людей требуют особых условий пребывания и ухода.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Попова отправилась в Ростовскую область, чтобы проследить за выполнением всех противоэпидемических мероприятий при размещении людей, эвакуируемых из Донбасса.