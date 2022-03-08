Беженцам из Донбасса и с Украины бесплатно окажут медпомощь в России

В России начнут бесплатно оказывать медицинскую помощь переселенцам из ДНР и ЛНР, а также беженцам с Украины. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства РФ.

Людям, приехавшим из народных республик Донбасса и с Украины, в России будут бесплатно оказывать первичную помощь и делать прививки. Кроме того, беженцы смогут рассчитывать на бесплатные лекарства, которые выписывают по рецепту. Переселенцам в РФ также бесплатно будут оказывать специализированную и высокотехнологичную неотложную помощь.

Согласно прогнозу Минздрава, за медицинской помощью в России могут обратиться до 150 тысяч беженцев из ЛДНР и с Украины.

«Почта России» ранее запустила программу трудоустройства для беженцев. Она действует в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также еще в 32 регионах РФ.

Ранее Мишустин сообщил, что сотрудники российских IT-компаний, включая разработчиков приложений, получат отсрочку от армии на время работы и возможность оформить льготную ипотеку.