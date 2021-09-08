Безалкогольное вино признали таким же полезным для сердца, как и настоящее

Исследователи Университета Англия Раскин проанализировали данные почти 450 тысяч человек в возрасте 40-69 лет, чтобы изучить влияние умеренного употребления алкоголя на их здоровье. Они пришли к выводу, что безалкогольное вино также полезно для сердца, как и настоящее. Снижение риска заболеваний вызывает антиоксидант, который содержится в винограде, а не в алкоголе.

Ученые подтвердили пословицу о том, что «стакан вина в день отпугивает врача», написала The Daily Mail. Они выяснили, что риск развития ишемической болезни сердца, по сравнению с трезвенниками и алкоголиками, снижается на 40% у людей, которые выпивают 11 бокалов вина в неделю. Аналогичные результаты показала группа тех, кто регулярно пил безалкогольное вино.

Исследователи полагают, что таким образом развенчали миф о том, что положительный эффект имеет сам алкоголь. Виноград богат антиоксидантами, которые могут улучшить функцию внутренней оболочки сердца и повысить уровень защитного холестерина.

При этом, употребление умеренного количества пива, сидра или спиртных напитков повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 10%. Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует взрослым людям выпивать в неделю не более шести пинт пива (3,41 литра) или 10 стаканов вина низкой крепости.

Национальный институт по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму (NIAAA) США сообщил, что за последние 20 лет число пьющих американок выросло на 85%.