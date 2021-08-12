Эксперт рассказал, сколько мяса в неделю можно есть без вреда для здоровья

Некоторые эксперты советуют людям отказаться от красного мяса из-за того, что оно может нанести вред организму. Какие в нем полезные и вредные свойства, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Для начала стоит разобраться, что такое красное мясо. По мнению Бережной, так стоит называть говядину и баранину. В них содержится много полезных элементов. Это железо, витамины группы В, жирные кислоты и многое другое.

Особенно богато такое мясо железом. Чтобы набрать норму, которая есть всего в одном куске мяса, нужно съесть три килограмма яблок или килограмм гречневой каши. Но количество мяса, которое нужно съедать, разнится в зависимости от физической нагрузки человека.

«Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот», — пояснила Бережная.

В целом, по мнению эксперта, для человека безопасно съедать 500 граммов мяса в неделю. При этом людям, у которых повышен уровень холестерина или есть заболевания сердца, лучше отказаться от красного мяса, особенно от жирных сортов. Трансжиры, которых много в таком продукте, могут вызывать холестериновые бляшки.

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