Без поцелуев и рукопожатий: названы способы уберечься от коронавируса

Ношение медицинской маски снизит риск заражения коронавирусом, но ей можно придумать замену. Чтобы не заболеть, эксперты советуют отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев при встрече. В общественном транспорте друг от друга лучше отвернуться.

Доктор медицинских наук и руководящий сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич рассказал РИА «Новости», как можно защитить себя от инфекции. Он напомнил, что передается вирус воздушно-капельным путем.

«При всем моем критическом отношении к маскам и даже с учетом того, что они не очень эффективны, все-таки стоит их носить. <…> Если у вас нет маски, но хотя бы есть шарф, так натяните этот шарф себе на лицо», — посоветовал специалист.

Масками, добавил он, сложно пользоваться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, или пожилым людям. Из-за них «в какой-то степени» затрудняется дыхание.

Эффективность у масок разная: некоторые можно носить всего час, от других польза будет в течение четырех часов.

Из-за риска распространения кронавируса Ревич рекомендовал «поменьше целоваться при встрече и обниматься». Причем речь идет как о знакомых, так и о людях, которых человек знает мало.

«Лучше держаться на некотором расстоянии друг от друга. <…> Хотя бы не стоять лицом друг к другу», — подчеркнул эксперт.

Если человек хочет чихнуть, то сделать это нужно в локоть — так меньше шанса заразить окружающих. Возможность передачи инфекции снижают даже минимальные меры, но применять их нужно комплексно.

Вспышку нового коронавируса 11 марта в ВОЗ объявили пандемией. Сейчас инфекция, которая начала распространяться в Китае в конце 2019 года, поразила уже свыше 168 тысяч человек по всему миру. Врачи не смогли помочь 6510 пациентам.