«Без коронавируса не принимаем». Жительница Кузбасса стала жертвой пандемии даже не заразившись

В Свердловской области погибла 67-летняя жительница Кузбасса. Ее долго не хотели госпитализировать без коронавируса. Врачи местной ЦГБ диагностировали рак, вылеченный еще 24 года назад. В итоге женщина погибла от нагноения почки.

«Если бы у нее был коронавирус, мы бы ее забрали, а так куда мы ее?»

Как рассказала «Газете.ru» дочь погибшей, 20 апреля Надежда Праведникова почувствовала сильные боли в области почек. Она вызвала скорую и сообщила, что чувствует почечные колики. Врачи заявили, что в таком случае человек не может разговаривать и выписали ей обезболивающее. Женщина поверила медикам и пожалела, что отвлекла их в период пандемии.

«Я себя так неловко чувствовала, так стыдно было, что зря вызвала скорую помощь», — вспоминает дочь слова погибшей.

Однако с каждым днем состояние пенсионерки ухудшалось. Обезболивающие не помогали. К 24 апреля боль перешла под грудину. Температуры не было. Снова вызвали скорую помощь.

В этот раз женщине сделали ЭКГ, измерили уровень сахара и выписали таблетки от спазмов и тахикардии. По словам дочери, они просили госпитализировать мать, но им отказали.

«Если бы у нее был коронавирус, мы бы ее забрали, а так куда мы ее?», — процитировала она слова медиков.

Вы привезли умирающего человека

В этот же вечер врачам пришлось вернуться к семье Праведниковых. Женщина уже не могла ходить, ей становилось хуже на глазах.

Дочь погибшей рассказала, что на глаза медицинской бригаде попались прошлые медицинские заключения. Они увидели, что она болела раком прямой кишки и решили, что метастазы пошли в позвоночник.

Женщина болела онкологией 24 года назад. Она успешно вылечилась, и недуг не давал о себе знать.

«Я тогда была ошарашена, испугалась. Не понимала, правда это или нет. Мы настаивали, чтобы маму отвезли в больницу. С нами спорили: на каком основании, у нее нет температуры!», — рассказала дочь.

В итоге с боем, родственникам удалось убедить врачей. К тому моменту пенсионерка уже тяжело дышала, и не могла двигаться.

Женщину положили в терапевтическое отделение. В нем лечились и больные ОРВИ, и пациенты с подозрением на коронавирус. Дальше дочь ругалась уже с врачами в больнице.

«Они начали кричать: почему так поздно приехали, почему в субботу, почему мы затянули раковую болезнь? Взяли анализы, кровь, мочу. УЗИ делать отказались, объяснили: аппарата то ли нет, то ли сломан. Отвезли маму на рентген грудной клетки. Врач поставила обезболивающее. Потом начали обсуждать, какой диагноз написать», — вспоминает дочь погибшей.

Женщине поставили диагноз сахарный диабет. Вторым диагнозом поставили рак прямой кишки и под вопросом метастазы.

«Я просила их показать, где они их увидели, как смогли определить. В ответ мне лишь говорили, что мы привезли им умирающего человека!», — рассказала дочь.

Мы таких обычно не берем!

На следующее утро кожа пенсионерки посинела, температура тела сильно понизилась. Ее перевели в реанимацию, дочь отправили в аптеку за памперсами и пеленками.

«Когда вернулась из аптеки, услышала, как мама кричит. Я побежала к врачам: «Почему ничего не делаете?». И я снова услышала: «Вы нам привезли умирающего человека, мы обычно таких не берем», — вспоминает дочь Праведниковой.

25 апреля в 10.30 женщина умерла. В результате вскрытия стало ясно, что причиной гибели послужило заражение крови. Выяснилось, что в мочеточнике у женщины был камень — он закупорил орган, в результате началось нагноение почки, пионефроз. Метастазов патологоанатом не зафиксировал.

Теперь девушка борется за то, чтобы получить медицинские заключения. По ее словам, больница их не отдает.

Главный врач ЦГБ уже принес свои извинения родственникам умершей пациентки. Однако дочери погибшей этого недостаточно, она намерена добиться смены руководства больницы.

«Извинений главврача недостаточно — от этого жители города Березовского здоровее не станут. Я хочу добиться того, чтобы поменялось руководство в больнице», — заявила она. Позднее девушка записала видеообращение, в котором рассказала о произошедшем.

Сейчас в региональном Минздраве проходит проверка по факту смерти погибшей. Кроме того, служебная проверка организована в самом медучреждении. Это подтвердил главврач ЦГБ Станислав Кан.

«У нас уже началась служебная проверка. Минздрав также ее запустил. Правоохранительные органы пока к нам не приходили», — рассказал он.