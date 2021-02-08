Без газировки, но со сладким. Диетолог рассказал, как похудеть к весне

До наступления весны остается всего месяц, а это значит, что многие активно штурмуют спортзалы и скупают кефир. Сбросить лишние килограммы помогут всего несколько простых шагов, о которых «360» рассказала диетолог Ирина Писарева.

По словам Писаревой, самым главным для похудения является употребление чистой питьевой воды. На нее нужно заменить все соки, газировки и другие напитки. Вторым шагом на пути к стройной фигуре будет способ приготовления пищи.

«Меньше ешьте жареного, а больше ешьте отварное, тушеное или запеченное в духовке. Третий пункт — старайтесь на ужин употреблять меньше углеводов. Углеводистую пищу замените на клетчатку и пищевые волокна, то есть, чтобы на гарнир были не крупы, а салат из свежих овощей или тушеные овощи», — посоветовала диетолог.

Она добавила, что для сброса килограммов нужно регулировать количество потребляемого сахара. Если есть возможность полностью от него отказаться, то можно перейти на свежие фрукты, сухофрукты или сладости с заменителем сахара: эритритом или стевией.

При этом нужно помнить, что десерты с заменителем сахара повышают аппетит. Если не контролировать себя, то можно съесть намного больше нормы. Также есть сладкое стоит только до 15-16 часов, так как к вечеру метаболизм снижается. Питание можно подкрепить физическими нагрузками для большего эффекта.

«Возьмите трекер или скачайте на телефон приложение и проходите хотя бы рекомендованные 10 тысяч шагов в день, если нет времени заниматься в фитнес-клубе. Это тоже очень хорошо повлияет на снижение веса», — отметила Писарева.

Также диетолог рекомендовала не отказываться от глютена и лактозы, если нет противопоказаний. В них также содержатся полезные вещества. Если цельное молоко очень плохо усваивается взрослым организмом, то кисломолочных продуктов точно избегать не стоит.