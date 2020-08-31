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    31 августа 2020, 12:40

    Бестемьянова: на месте Загитовой, я бы ушла из спорта

    Дарья Морозова

    Фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала карьеру Алины Загитовой. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
    Бестемьянова: на месте Загитовой, я бы ушла из спорта

    Спортсменка рассказала, что на месте Загитовой уже ушла бы из спорта.

    «Я бы закончила со спортом. Алина завоевала все титулы, о которых можно мечтать. Очень трудно найти мотивацию», — уверена Бестемьянова.

    Также она добавила, что очень сложно совмещать профессиональный спорт и обучение в вузе. По ее мнению, фигуристке следует ограничиться ледовыми шоу.

    «Если Загитова продолжит соревноваться, она будет и дальше гробить здоровье», — считает Бестемьянова.

    Ранее стало известно, что Алина Загитова не стала заявляться на этапы Кубка России по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка 2018 года определится с участием в соревнованиях после контрольных прокатов, заявил гендиректор национальной Федерации фигурного катания Александр Коган.

    Также фигуристка поступила на платное отделение факультета журналистики РАНХиГС. Она будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика».

    В середине августа фигуристка сдала ЕГЭ. По русскому языку она набрала 51 балл из 100 возможных, по обществознанию — 44 балла.

    Новости SMI.FM