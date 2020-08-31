Бестемьянова: на месте Загитовой, я бы ушла из спорта

Спортсменка рассказала, что на месте Загитовой уже ушла бы из спорта.

«Я бы закончила со спортом. Алина завоевала все титулы, о которых можно мечтать. Очень трудно найти мотивацию», — уверена Бестемьянова.

Также она добавила, что очень сложно совмещать профессиональный спорт и обучение в вузе. По ее мнению, фигуристке следует ограничиться ледовыми шоу.

«Если Загитова продолжит соревноваться, она будет и дальше гробить здоровье», — считает Бестемьянова.

Ранее стало известно, что Алина Загитова не стала заявляться на этапы Кубка России по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка 2018 года определится с участием в соревнованиях после контрольных прокатов, заявил гендиректор национальной Федерации фигурного катания Александр Коган.

Также фигуристка поступила на платное отделение факультета журналистики РАНХиГС. Она будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика».

В середине августа фигуристка сдала ЕГЭ. По русскому языку она набрала 51 балл из 100 возможных, по обществознанию — 44 балла.