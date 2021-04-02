Приложение «Путешествую без COVID-19» сделали бессрочным в России

Использование мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» сделали в России бессрочным. С его помощью жители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут приезжать в страну при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Распоряжение о бессрочной работе приложения утвердило правительство. Теперь жители стран ЕАЭС могут приезжать в Россию не только через Белоруссию и Армению, но и через Киргизию. Ранее приложение разрешалось использовать до 1 апреля.

«Мобильное приложение „Путешествую без COVID-19“ показало себя эффективным инструментом, задача которого — упростить для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечив соблюдение действующих требований», — отметил зампредседателя правительства Алексей Оверчук. Цитату привел ТАСС.

Программа позволяет не только предъявить на границе отрицательный тест на коронавирус. В приложении также можно найти список клиник для сдачи анализов. «Путешествую без COVID-19» доступно для скачивания в магазинах AppStore и Google Play.