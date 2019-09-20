Бессонные ночи опасны для здоровья. Необычные последствия недосыпа

Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, которые оказывают значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования человека. Именно эти клетки борются с инфекциями, а также несут ответственность за целостность кишечного эпителия и всасывание липидов.

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В ходе исследования ученые нарушили циркадные ритмы организма. Как следствие: количество иммунных клеток ILC3 в кишечнике стало меньше. Кроме того, их уменьшение привело к сильному воспалению, нарушению кишечного барьера и, к тому же, повышенному накоплению жиров.

Это происходит из-за нарушения миграции ILC3 в тканях кишечника, выяснили специалисты. Когда у человека меняется режим сна и бодрствования, белки перестают вырабатываться в мембранах иммунных клеток. А эти белки должны указывать ILC3 в какие участки кишечника им нужно перемещаться для борьбы с чужеродной микрофлорой и регенерации эпителия.

По словам главного автора работы Энрике Вейга-Фернандеса, недостаток сна или изменения режима дня могут иметь «драматические последствия для здоровья», которые могут привести к ряду заболеваний, связанных с иммунитетом. Например, к воспалению кишечника, уточняет «Газета.ru».

По мнению специалистов, именно по этой причине люди, работающие по ночам, или же туристы, путешествующие в страны с разными часовыми поясами, часто страдают от воспаления кишечника или лишнего веса.