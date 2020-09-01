Бессимптомным пациентам нужно делать прививку от COVID-19
Людям, которые перенесли заболевание коронавирусом в легкой форме или бессимптомно нужно будет проходить вакцинацию. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.
«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — рассказал он.
Гинцбург добавил, что еще нет полных наблюдений для вывода о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией.
«Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать», — заключил он.
В Москве с 5 сентября начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Препараты уже доставлены в медицинские учреждения. Для того, чтобы сделать прививку нужно пройти скрининг и сдать анализы.