Бессимптомным пациентам нужно делать прививку от COVID-19

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — рассказал он.

Гинцбург добавил, что еще нет полных наблюдений для вывода о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией.

«Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать», — заключил он.

В Москве с 5 сентября начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Препараты уже доставлены в медицинские учреждения. Для того, чтобы сделать прививку нужно пройти скрининг и сдать анализы.