Беспричинную агрессию назвали симптомом деменции | 360°

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Беспричинную агрессию назвали симптомом деменции

Врач Хухрев: при деменции пациентам начинает казаться, что люди о них негативно отзываются

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с «Москвой 24» рассказал, какие признаки указывают на деменцию. В первую очередь он упомянул беспричинную агрессию.

У пациентов с деменцией снижаются когнитивные способности, нарушается память, а также им может казаться, что люди негативно думают о них.

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«Есть классический тест на деменцию. Мы просим человека нарисовать часы и указать на них время — без десяти два. Для многих людей это реальная проблема. Они понимают, что это часы, но не могут просто взять и произвольно нарисовать на них время», — процитировали «Известия» слова медика.

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Больше всего деменции подвержены люди старше 70 лет, а также те, у кого ранее случался инсульт.

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