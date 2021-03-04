Бесплатный скрининг и обучающие семинары провели в Москве во Всемирный день борьбы с ожирением

650 миллионов человек — это 13% всего населения планеты — страдают от ожирения. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году уже 40% мужчин и 50% женщин могут оказаться в зоне риска.

«Больше половины жителей России имеют либо ожирение, либо избыточную массу тела, которая является предожирением», — говорит профессор кафедры эндокринологии МОНИКИ Инна Мисникова.

Источник фото: телеканал «360»

Цифры внушительные. При этом люди с лишним весом нередко подвергаются дискриминации. А опросы показывают, что пока что большинство не считает ожирение заболеванием.

«Я думаю, что это все-таки не болезнь, а проблема внешности, и мне кажется, что человек справиться с ней может, если он скорректирует свое питание», — сказал участник опроса Георгий Мартиросян.

Источник фото: телеканал «360»

На самом деле, ожирение — это сложная хроническая болезнь, которая может привести к развитию более 200 осложнений, а сахарный диабет, бесплодие и некоторые виды онкологических заболеваний — лишь малая часть последствий болезни, которую нужно лечить.

Ожирение — это не косметологическая проблема, это проблема здоровья. И ожирение по существу — это заболевание, и его надо обязательно лечить, в этом отношении есть масса способов, методов лекарственной терапии. Причем, я хочу обратить внимание, надо традиционными методами лечиться Александр Древаль профессор, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Московской области

Компания Ново Нордиск реализует программу «Победить ожирение». Среди проектов — лекции о профилактике и способах лечения лишнего веса. Во Всемирный день борьбы с ожирением в Москве прошел бесплатный скрининг и обучающие семинары для всех желающих.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стремимся изменить отношение людей к проблеме ожирения и помочь обществу бороться с ростом заболеваемости диабетом и ожирением как среди взрослого населения, так и среди детей и подростков. Мы все должны сегодня предпринять меры, чтобы в будущем повысить продолжительность и качество жизни россиян», — отметил вице-президент компании «Ново Нордиск» в России и Беларуси Ханс Дюиф.

Источник фото: телеканал «360»

Если у вас есть такая проблема, лучше вовремя обратиться к медицинским специалистам. Врачи смогут подобрать правильную диету, режим физических нагрузок и современные медикаментозные средства для снижения веса.