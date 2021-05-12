Бесплатный проезд в метро за вакцинацию пообещали жителям Нью-Йорка

Бесплатный проезд в метро за вакцинацию от коронавируса пообещали жителям Нью-Йорка. В городе ощутимо сократились темпы иммунизации, сообщил ОТР.

Это произошло на почве скандалов, связанных с побочными эффектами препаратов. Сейчас местным жителям предлагают поощрение за укол. В метро организовали шесть прививочных пунктов на разных станциях. После процедуры пациент может совершать бесплатные поездки в течение недели.

Прививки делают американскими вакцинами Pfizer и Moderna. По словам специалистов, вакцинация этими препаратами имеет широкий спектр возможных последствий.