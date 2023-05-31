Здоровье 31 мая 2023, 10:26 Бесплатный марафон «100 дней здоровья» начнется в Москве 1 июня Москвичей пригласили на бесплатный марафон «100 дней здоровья» 1 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Проект «Здоровая Москва» в первый день лета запустит в столице второй бесплатный марафон «100 дней здоровья». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Жители и гости столицы во время спортивного марафона, который стартует 1 июня, могут посетить онлайн-занятия и личные встречи. Московские врачи и эксперты в сфере здорового образа жизни (ЗОЖ) расскажут горожанам о сбалансированном питании, ежедневной физической активности и психологическом здоровье.

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Кроме того, участников ждут спортивные и танцевальные уроки, вебинары и мастер-классы. Самых активных москвичей наградят призами. Также во втором сезоне марафона здоровья появятся подкасты и прямые эфиры с экспертами.

«Не у всех сразу получается развить полезные привычки, многие хотят начать вести здоровый образ жизни, но не знают, с чего начать. Марафон как раз дает возможность начать заботиться о себе, но не в одиночку, а вместе с единомышленниками», — отметили в ведомстве.

Желающим присоединиться к марафону необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и выполнять в личном кабинете задания. Каждый день на протяжении двух недель будут проходить вебинары и мастер-классы, а также публиковаться полезные материалы.

Для закрепления полученных на марафоне навыков предусмотрены специальные задания. Участникам потребуется всего лишь по 15 минут в день свободного времени.

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