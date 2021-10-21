Депутаты предложили сделать больше бесплатных ПЦР-тестов

Депутаты Госдумы Алексей Куринный и Сергей Казанков предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой сделать больше бесплатных ПЦР-тестов. Они решили, что граждане должны получать диагностику при первых признаках заболевания. Газета «Коммерсант» поделилась подробностями.

Также чиновники попросили помочь работодателям привести в порядок тестирование на предприятиях. Сейчас бизнесмены делают это за свой счет, и не у всех есть ресурсы для поддержания системы.

Президент России Владимир Путин также поручил сделать больше тестов, чтобы вовремя выявлять переносчиков вируса.

Депутаты отметили, что государство не справляется с пандемией, потому что не может прерывать пути распространения вируса, в том числе из-за отсутствия массового тестирования. Приболевшим гражданам приходится обращаться в поликлиники, которые сейчас и так переполнены, а если у них нет на это времени, то ходить на работу и контактировать со здоровыми людьми.

Чиновники постарались донести до правительства, что расходы на тестирование будут гораздо меньше, чем те расходы, которые приносит пандемия. В том числе они попросили рассмотреть возможность увеличения количества не только ПЦР-тестов, но и экспресс-тестов, которые могут выручить в случаях, когда более дорогостоящего тестирования не хватает.