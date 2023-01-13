Здоровье 13 января 2023, 14:33 Бесплатных лекарств от гепатита С и ВИЧ москвичам хватит на пять месяцев Депздрав Москвы опроверг дефицит препаратов от гепатита С и ВИЧ РИА «Новости»

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Препараты для больных гепатитом С и ВИЧ закупили заранее, поэтому их хватит на пять месяцев. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о дефиците.

«Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на пять месяцев по каждому», — заявила пресс-служба.

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В ведомстве назвали информацию о дефиците не соответствующей действительности. Лекарства остались в аптеках и подведомственных медицинских организациях, их выдают бесплатно даже тем, кому не положены федеральные льготы. Все необходимое депздрав закупил и получил заранее, в октябре прошлого года. Конкурсы на будущие поставки объявили в декабре. Кроме того, больные гепатитом С и ВИЧ получают лекарства по федеральной программе. Их закупает Минздрав России.

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Новость о том, что в России возник дефицит лекарств, появилась в СМИ, рассказал «Интерфакс». Они заявили, что препаратов хватило только половине больных.