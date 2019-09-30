Бесплатные обследования и мастер-классы по правильному питанию прошли в Подмосковье в День сердца

Московская область отметила Всемирный день сердца под девизом «За мое сердце, за твое сердце, для всех наших сердец». Наиболее яркие массовые мероприятия прошли в Красногорске, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Подольске, Лыткарине, Раменском и Наро-Фоминске.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. В Московской области ведется работа, направленная на снижение данного показателя. За 6 месяцев этого года смертность от болезней системы кровообращения удалось снизить на 12,1%, по сравнению с прошлым годом.

«Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, которые позволят выявить многие болезни на ранней стадии и оперативно назначить лечение», — рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

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Поликлиники устраивали Дни открытых дверей, на которых все желающие смогли пройти скрининговое обследование, измерить артериальное давление и антропометрические данные, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови и задать интересующие вопросы специалистам.

Кроме того, проводились мастер-классы по правильному питанию, а также флешмобы с участием медицинских работников с плакатами «Подсвети мир красным». Проводилось обучение населения основным правилам действий при развитии сердечного приступа, гипертонического криза и инсультов. В Дмитрове в небо запустили огромный воздушный шар в форме сердца и осветили красным фасады центральных зданий.