Бесплатные обследования и мастер-классы по правильному питанию прошли в Подмосковье в День сердца
По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. В Московской области ведется работа, направленная на снижение данного показателя. За 6 месяцев этого года смертность от болезней системы кровообращения удалось снизить на 12,1%, по сравнению с прошлым годом.
«Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, которые позволят выявить многие болезни на ранней стадии и оперативно назначить лечение», — рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.
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Поликлиники устраивали Дни открытых дверей, на которых все желающие смогли пройти скрининговое обследование, измерить артериальное давление и антропометрические данные, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови и задать интересующие вопросы специалистам.
Кроме того, проводились мастер-классы по правильному питанию, а также флешмобы с участием медицинских работников с плакатами «Подсвети мир красным». Проводилось обучение населения основным правилам действий при развитии сердечного приступа, гипертонического криза и инсультов. В Дмитрове в небо запустили огромный воздушный шар в форме сердца и осветили красным фасады центральных зданий.