Бесплатные лекарства будут выдавать россиянам, перенесшим инфаркты и инсульты

Пациенты, которые перенесли инфаркты, инсульты, операции на сердце, острые сосудистые нарушения с 2020 года будут бесплатно получать лекарства.Такое заявление сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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«С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, приходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульты, а также операции на сердце и сосудах», — сказала она на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. Ее процитировал ТАСС.

Министр добавила, что это мера действует в течение двух лет с момента того, как человек столкнулся с сосудистым заболеванием.

Скворцова также заявила, что до конца 2021 года в России пересмотрят все критерии качества оказания медицинской помощи и клинические рекомендации. Министр напомнила, что с 2012 года Минздрав РФ начал вводить порядок оказания медицинской помощи, критерии качества, национальные клинические рекомендации. Она отметила, что работу в этом направлении продолжили в соответствии с принятым в 2018 году федеральным законом. Об этом написало РИА «Новости».