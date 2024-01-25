Здоровье 25 января 2024, 09:49 Бешеного солдата ВСУ госпитализировали из зоны спецоперации Офицер Марочко: на Донецком направлении бойцу ВСУ диагностировали бешенство Petro Poroshenko/Twitter.com/globallookpress

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В зоне спецоперации на Донецком направлении украинский солдат заболел бешенством. Командование проигнорировало его жалобу на укус лисы, и мужчину госпитализировали слишком поздно, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Военнослужащего 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины госпитализировали в тяжелом состоянии с высокой температурой, рвотой и сильным недомоганием. По информации Андрея Марочко, у него взяли кровь на анализ и диагностировали бешенство.

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«В ночное время суток более недели назад его укусило дикое животное, скорее всего, лиса. Он по радиостанции доложил об инциденте командованию, однако этому не придали особого значения», — сообщил офицер.

Андрей Марочко заявил, что солдату слишком поздно оказали медпомощь. Инкубационный период уже прошел, и теперь мало шансов на выздоровление. По словам офицера, бойца изолировали и назначили интенсивную терапию.

В Харьковской области в подразделении ВСУ произошла вспышка «болезни легионеров». Госпитализировали два батальона.