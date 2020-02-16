Берите пример с младенцев. Диетолог из Франции рассказал, как есть сладкое и не толстеть

Диетолог из Франции рассказала, что можно есть сладкое и не набирать вес. По ее мнению, нужно просто знать, сколько требуется организму калорий и брать пример с младенцев.

Специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон в беседе с РИА «Новости» отметила, что для поддержания стабильного веса человек должен понять, сколько калорий нужно его организму. Если он будет есть даже не очень здоровую пищу или несбалансированно питаться, но при этом оставаться в рамках необходимых ему калорий, вес существенно не будет меняться.

Она призвала брать пример с младенца, который ест, пока голоден. Если ребенок насыщается, он перестает есть. По словам Гурдон, далеко не все взрослые могут чувствовать потребности организма.

«Если вы едите десерт в тот момент, когда голодны и останавливаетесь тогда, когда насытились, то никаких проблем не будет. Но если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться», — сказала Гурдон.

По мнению диетолога, если есть десерты, не испытывая удовольствия и сожалея об этом, сладкое вообще не будет усваиваться организмом.

Гурдон, кроме того, сказала, что для похудения наоборот не надо сидеть на диетах. Они полезны только в краткосрочной перспективе, а потом вес вернется и может даже увеличиться.