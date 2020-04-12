Беременным ограничили посещение женских консультаций в Москве

Особый порядок медицинской помощи этой категории женщин вводят, чтобы уберечь от угрозы заражения коронавирусом беременных и их детей.

Посещать специалистов следует только для постановки на учет по беременности, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований, а также при появлении жалоб. Все плановые посещения необходимо отложить до особого распоряжения, говорится в документе.

При этом, как уточняют в ведомстве, необходимые анализы могут сдать родственники или знакомые пациенток — им путь в ЖК открыт. Результаты беременные могут обсудить с врачом по телефону, так же — дистанционно — разрешается оформить больничный или декретный отпуск.

Также в депздраве напомнили о правилах в роддомах во время пандемии. Сейчас временно исключены партнерские роды и посещения родственников. Подобные меры действуют и в Московской области.

Ранее гинеколог назвал пандемию коронавируса не лучшим временем для зачатия детей.