Беременным нельзя пользоваться косметикой с парабенами. Это вызывает ожирение у ребенка
Ученые немецкого Центра исследования окружающей среды имени Гельмгольца выяснили, что использование кремов с парабенами во время беременности повышает склонность ребенка к ожирению. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на издание Die Zeit.
Предрасположенность к ожирению может сформироваться у ребенка из-за выбора косметических средств матерью во время беременности. В зоне риска оказались дети женщин, пользующихся косметикой с консервантами группы парабенов.
«При нанесении на кожу матери они, очевидно, могут проникать вплоть до ДНК ребенка и менять там активность соответствующих генов», — заявили специалисты.
Зависимость оказалась прямой: индекс массы тела ребенка был выше при высоком содержании в моче матери парабенов, а также продуктов их распада. Отмечается, что в большей степени это сказывается на девочках.
Выводы ученых подтвердились в экспериментах на мышах. Избыток парабенов приводил к рождению потомства с измененным геном, связанным с чувством голода.