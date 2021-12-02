Беременных женщин призвали вакцинироваться от коронавируса

Нет никаких сомнений в том, что вакцинация от коронавируса необходима при беременности и в период грудного вскармливания. Об этом заявил внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

«Беременность на сроке более 22 недель и период грудного вскармливания не являются противопоказаниями к вакцинации и поводом для медотвода», — привело слова Шмакова РИА «Новости».

Профессор подчеркнул, что именно прививка снижает риски инфицирования матери и ребенка. Кроме того, вакцинация помогает избежать тяжелых осложнений при ковиде.

Прививаться от коронавируса женщинам следует заблаговременно, уже на этапе планирования ребенка, отметил Шмаков. Антитела у вакцинированной матери защищают не только ее, но и малыша.

Внештатный специалист Минздрава также отметил рост материнской смертности от ковида. Число смертей во время беременности или родов в 2021 году по сравнению с предыдущим увеличилось в три раза, сообщил специалист. Вакцины не увеличивают риски осложнений при беременности, подчеркнул он.