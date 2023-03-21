Здоровье 21 марта 2023, 14:05 Беременных женщин предупредили о рисках посещения бани

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Врач-терапевт Георгий Сапего разъяснил радио Sputnik, каким людям противопоказано посещение бани.

Врач предупредил, что человеку с острым инфекционным заболеванием станет хуже в любой бане. При наличии опухшего или покрасневшего сустава лишнее тепло лишь усилит воспаление.

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«Беременным разрешают посидеть в сухой сауне при 70 градусах 20 минут, но не более. Дело в том, что в первые два месяца беременности будущий ребенок очень чувствителен к перегреву», — цитируют специалиста «Невские новости».

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По его словам, от этого у детей неправильно формируется нервная система и он может родиться без головного мозга.

«Это называют дефектами нервной трубки. Для этого достаточно повысить температуру тела беременной женщины до 39 градусов», — добавил Сапего.