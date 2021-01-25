Беременных от 35 лет с ожирением отнесли в группу риска по коронавирусу

Беременные женщины старше 35 лет, которые страдают ожирением, диабетом и высоким давлением, включены в группу риска по тяжелому течению коронавируса. Дополнительным фактором риска является работа в учреждениях системы здравоохранения или других «общественных профессиях».

Об этом сказано в методических рекомендациях по оказанию медицинской помощи беременным и новорожденным при COVID-19, которые были размещены на сайте Минздрава России.

«Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ 25–29 кг/кв. м), ожирение (ИМТ 30 кг/кв. м и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности», — сказано в документе.

Беременность, как отмечается, создает предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. Так, во время эпидемии свиного гриппа, заболеваемость женщин, находящихся в положении, достигала 27,9%.

При этом в Минздраве подчеркнули, что данные о влиянии коронавируса на беременных женщин и детей грудного возраста носят противоречивый характер, а конкретных рекомендаций по диагностике и лечения COVID-19 у беременных нет.

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии разработали инновационное лечение беременных. Оно должно помочь при фетоплацентарной недостаточности и бронхо-легочной патологии. Такие отклонения могут привести к задержке в развитии плода. Однако врачи придумали инновационный способ, помогающий предотвратить подобный исход.