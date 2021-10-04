Беременных из отдаленных районов Якутии начали доставлять в больницы с помощью санавиации

Беременных из отдаленных районов доставляют в отделение республиканской больницы Якутска с помощью санавиации. Об этом сообщил ОТР.

При помощи самолетов до больницы перевозят женщин с осложнениями, в том числе рожениц с коронавирусом. Рейсы сопровождают врачи. В дороге врачи внимательно наблюдают за здоровьем пациенток.

С помощью санавиации врачи доставили 250 беременных женщин с осложнениями. Почти 100 из низ болели коронавирусом. Многие являются жительницами северных улусов республики, где акушеров-гинекологов нет вовсе.