Беременные жительницы Петербурга смогут пройти бесплатное генетическое обследование

Беременные жительницы Санкт-Петербурга теперь смогут пройти бесплатное генетическое обследование. Об этом сообщил ОТР.

Такой проект реализовал городской комитет по здравоохранению. Пока он носит экспериментальный характер. С помощью генетического обследования власти города планируют повысить выявляемость патологий.

Процедура помогает обнаружить у плода тяжелые наследственные заболевания. Она не несет угрозы для здоровья как будущей мамы, так и ребенка, так как проводится неинвазивным путем.