Беременные с ковидом стали реже попадать в больницы

Беременных с ковидом стало поступать в роддом городской клинической больницы № 15 имени Филатова столичного депздрава в 1,6 раз меньше. Об этом сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

По словам главного врача, Москве удалось преодолеть пик заражений «омикроном». В городе сейчас наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций.

«Так, в ГКБ № 15 за период с 7 по 14 февраля поступило 1143 человека, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю февраля. <…> Также, в 1,6 раза уменьшилось поступление пациенток в роддом ГКБ № 15», — написал Вечорко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии тоже стало меньше. За две недели февраля на лечение поступило 294 и 239 человек соответственно.

«Расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты», — подчеркнул главврач больницы.

Ранее замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что местные врачи нашли два новых подварианта мутаций штамма «омикрон». В Минздраве пока не знают, как поведут себя новые мутации.