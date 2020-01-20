Белорусские врачи спасли две жизни пересадкой одной печени

Примененная технология называется сплит-трансплантацией. Донорский орган разделили на две части разного размера. Меньшую часть пересадили двухлетней Вике. На Украине девочке поставили диагноз врожденной патологии печени, из-за которой организм ребенка постоянно отравляли токсины. Пересадка части печени матери не стала выходом — орган не подошел. Тогда родители обратились к врачам в Белоруссии. Здесь ожидание донорского органа продлилось еще полгода.

«Уже не могли ждать. Мы попали в инфекционное отделение, нас готовили к пересадке. Ей уже было плохо, она ничего не хотела. Когда мне сказали, что все хорошо, мне так легко стало», — поделилась воспоминаниями мать девочки.

Вторая часть печени досталась взрослому пациенту. Врачи сообщили, что он чувствует себя хорошо и уже находится дома. Детскому организму для восстановления потребовалось более месяца. Однако уже скоро — всего через неделю — Вика тоже покинет больницу и вернется в Запорожье.

Отмечается, что такую операцию проводят в Белоруссии всего в четвертый раз. Трудоемкое хирургическое вмешательство заняло больше 10 часов и потребовало слаженной работы пяти бригад врачей.

«Во всем мире эти операции делают нечасто. Детям такого маленького возраста очень сложно выполнить трансплантацию печени. Она связана с большим количеством рисков хирургического и инфекционного плана. Поэтому детская трансплантация печени стоит на вершине всех трансплантаций», — рассказал заместитель директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Алексей Щерба.