Здоровье 03 декабря 2023, 22:55 Белоруссия анонсировала регистрацию вакцины от рака легких Глава «Академфарм» Микицкий: представим в Белоруссии вакцину от рака легких РИА «Новости»

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Белорусская «Академфарм» готова представить на отечественном рынке вакцину от рака легких. Компания вместе с партнерами отправила препарат на регистрацию, сообщил телеканалу СТВ глава фирмы Юрий Микицкий.

«С рядом наших зарубежных партнеров, коллег мы ведем работу по вакцинам <…> над такими вакцинами, как, например, вакцина против рака легких. Мы ведем работу над ее регистрацией в Республике Беларусь», — заявил глава предприятия.

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Микицкий отметил, что на данный момент предприятие технологически не может производить вакцины. Работа ведется с кубинскими партнерами, с ними договорились о ряде продуктов, которые представят в Белоруссии. Глава компании отметил, что западные санкции «не стали забором», лишь немного изменилась логистика.

Российские ученые ранее заявили, что блокирование наркозависимости с помощью вакцины — вполне достижимая цель. Препарат исключает эйфоризирующий эффект после приема наркотических веществ.