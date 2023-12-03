03 декабря 2023, 22:55
Белоруссия анонсировала регистрацию вакцины от рака легких
Глава «Академфарм» Микицкий: представим в Белоруссии вакцину от рака легких
Белорусская «Академфарм» готова представить на отечественном рынке вакцину от рака легких. Компания вместе с партнерами отправила препарат на регистрацию, сообщил телеканалу СТВ глава фирмы Юрий Микицкий.
«С рядом наших зарубежных партнеров, коллег мы ведем работу по вакцинам <…> над такими вакцинами, как, например, вакцина против рака легких. Мы ведем работу над ее регистрацией в Республике Беларусь», — заявил глава предприятия.
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Микицкий отметил, что на данный момент предприятие технологически не может производить вакцины. Работа ведется с кубинскими партнерами, с ними договорились о ряде продуктов, которые представят в Белоруссии. Глава компании отметил, что западные санкции «не стали забором», лишь немного изменилась логистика.
Российские ученые ранее заявили, что блокирование наркозависимости с помощью вакцины — вполне достижимая цель. Препарат исключает эйфоризирующий эффект после приема наркотических веществ.
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