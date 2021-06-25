Беглов пригрозил удаленкой отказавшимся от вакцинации госслужащим

Отказавшиеся сделать прививку от коронавируса государственные служащие Санкт-Петербурга перейдут на удаленный режим работы. Об этом в эфире телеканала «78» заявил губернатор города Александр Беглов. Он подчеркнул, что накануне подписал соответствующее постановление.

Губернатор Санкт-Петербурга пояснил, что основная цель сейчас состоит в том, чтобы сберечь людей, которые занимаются обслуживанием города.

«Я имею в виду учителей, врачей, транспортников, энергетиков. Поэтому я подписал такое постановление, обязывая прививаться или уходить на удаленку», — пояснил Беглов.

Согласно принятому в городе постановлению, до 15 августа прививку от коронавируса должны сделать 65% всех государственных служащих.

Губернатор Санкт-Петербурга призвал строго спрашивать с тех, кто отказывается от прохождения вакцинации и не соблюдает действующие в городе правила безопасности.

«Мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, для своих близких, окружающих, это еще и нагрузка на здравоохранение», — заявил Беглов

Он напомнил, что из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в городе под ковидные госпитали перепрофилировали несколько больниц, что сказалось на оказании плановой помощи. При этом нагрузка на врачей многократно выросла.

По словам Беглова, в городе распространяется индийский штамм «дельта», который легче распространяется и дольше лечится. При этом больше всего заболевших среди молодых людей, которые не спешат обращаться за помощью.

«Теряют самое драгоценное время, первую неделю, и обращается в больницу, когда уже находятся в тяжелом состоянии», — поделился губернатор.

Беглов призвал жителей города обращаться к медика при первых признаках коронавирусной инфекции. До конца недели в Санкт-Петербурге развернут дополнительно еще 10 тысяч коек.