Беглов предупредил о близости Петербурга к локдауну

Он отметил, что борьба с эпидемией предусматривает взаимную ответственность властей и жителей города.

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. <…> Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила», — призвал губернатор петербуржцев.

Он отметил, что больницы и поликлиники уже работают на максимальной мощности и долго так продолжаться не может.

«Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом», — предупредил Беглов.

Он подчеркнул, что если количество новых случаев заражения коронавирусом после новогодних праздников не уменьшится, то в городе отменят плановую медицинскую помощь, а клиники переведут на прием больных COVID-19.

Беглов напомнил, что коронавирусные стационары каждый день принимают по 800 новых пациентов. На минувшей неделе количество свободных коек немного выросло, но это произошло за счет того, что часть пациентов отправили долечиваться домой.

По данным на понедельник, 7 декабря, за сутки количество новых случаев заражения в Санкт-Петербурге выросло на 3741. С начала пандемии в городе выявили 151 894 случая заражения.