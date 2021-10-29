Бастрыкин попросил обосновать арест врача Сушкевич

Глава СК России Александр Бастрыкин прочел открытое письмо президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, в котором он просит прекратить уголовное преследование врача Элины Сушкевич. Бастрыкин поручил проверить все обстоятельства этого дела, написало агентство «Интерфакс».

Он потребовал предоставить ему повторный доклад о случившемся и проведенных следственных действиях, а также обоснования заключения Сушкевич под стражу.

В своем открытом письме врач Рошаль попросил перестать уголовно преследовать врача-неонатолога регионального перинатального центра города Калининграда Элину Сушкевич и обвинять ее в убийстве ребенка в роддоме.

Сейчас уголовное дело медика рассматривают в Московском областном суде. На этой неделе стало известно, что ходатайство о смягчении меры пресечения врачам Елене Белой и Элине Сушкевич было отклонено.

Обоих докторов заключили под арест по делу об убийстве новорожденного ребенка. Согласно данным следствия, в роддоме, где работали врачи, родился недоношенный ребенок с массой тела 700 граммов. По версии следователей, Белая, узнав о рождении ребенка на таком сроке, решила его убить, чтобы не портить статистику медицинского учреждения. Она привлекла Сушкевич, которая ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния, в результате чего тот скончался. Далее якобы по приказу Белой в историю родов внесли ложные положения о гибели плода в утробе матери.

Обе женщины не признали вину, позже многие известные врачи заступились за них, утверждая, что выживаемость детей на таком сроке и при таком весе всегда очень низкая.