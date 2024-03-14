14 марта 2024, 14:31
Баскетболистка Беглова: небольшая разминка поможет офисным сотрудникам избежать боли в спине
Многие офисные работники, которые долгое время находятся в одном и том же положении, частно жалуются на боли в спине. Предотвратить их поможет небольшая разминка, сообщила баскетболистка сборной России, мастер спорта Елена Беглова в беседе с Life.
По ее словам, каждые два часа в офисе стоит выполнять определенные упражнения. Так, можно сделать планку на предплечьях с удерживанием туловища параллельно полу. Также стоит выполнить ягодичный мостик на одной ноге.
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При умеренных болях в поясничной области эффективно помогает растяжка спины, укрепление мышц и связок, отметила Беглова.
Спортсмены
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