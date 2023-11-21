Здоровье 21 ноября 2023, 13:45 Башкирские ученые усовершенствовали технологию лечения заболевания роговицы глаза

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Ученые из Башкирского медуниверситета усовершенствовали технологию лечения кератоконуса, при котором человек может лишиться зрения. Об этом сообщили на сайте телеканала «Мир 24».

Новое устройство позволяет оперировать роговицу глаза быстрее и эффективнее. Технология делает излучение прерывистым, благодаря чему сокращается время его воздействия без ущерба качеству.

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Отмечается, что в дальнейшем офтальмологи собираются использовать усовершенствованные методы лечения в борьбе и с другими заболеваниями роговицы.