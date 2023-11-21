21 ноября 2023, 13:45
Башкирские ученые усовершенствовали технологию лечения заболевания роговицы глаза
Ученые из Башкирского медуниверситета усовершенствовали технологию лечения кератоконуса, при котором человек может лишиться зрения. Об этом сообщили на сайте телеканала «Мир 24».
Новое устройство позволяет оперировать роговицу глаза быстрее и эффективнее. Технология делает излучение прерывистым, благодаря чему сокращается время его воздействия без ущерба качеству.
Реклама
Отмечается, что в дальнейшем офтальмологи собираются использовать усовершенствованные методы лечения в борьбе и с другими заболеваниями роговицы.
Врачи
Ученые
Реклама
Реклама