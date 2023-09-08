Здоровье 08 сентября 2023, 16:23 Бармен Покровский рассказал, что сливочное масло защищает желудок от воздействия кофе

Читать 360tv в

Употребление кофе на голодный желудок может вызвать боли и спазмы, но его эффект можно нейтрализовать. Об этом Utro.ru рассказал шеф-бармэн Олег Покровский.

Он посоветовал добавлять в чашку немного сливочного масла. Этот секретный ингредиент не испортит вкус кофе, зато обезвредит его для желудка. Приготовленный таким образом бодрящий напиток можно употреблять даже натощак, и это не вызовет никаких неприятных ощущений.

Авторы: