«Барическая пила» ударит по москвичам. Врачи предупредили и росте числа пациентов на 30%

Жителей московского региона ожидает по-настоящему осенняя погода. Всю неделю температура воздуха будет держаться в районе 10 градусов тепла. К концу недели похолодает, и столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

Североатлантический циклон принесет с собой и проблемы для метеозависимых людей. Синоптики предупреждали столичных жителей о «барической пиле» — резких скачках атмосферного давления, которые будут держаться всю неделю.

«Как показывает практика, в такие периоды количество пациентов с жалобами на повышенное артериальное давление увеличивается примерно на 30%. А если учесть, что большинство метеочувствительных людей — пожилые, то порой они вызывают врачей, подозревая у себя более серьезное заболевание», — цитирует газета «Известия» врача-невролога Эвелину Плиеву.

Атмосферное давление стабилизируется только к четвергу, поэтому метеочувствительным людям в эти дни стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Ранее метеорологи сообщали, что помимо дождя на этой неделе можно ожидать первых «белых мух» — вкраплений мокрого снега в осадки. Впрочем, сугробов в сентябре ждать не стоит, потому что такой снег будет сразу же таять.