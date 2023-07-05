Здоровье 05 июля 2023, 18:35 Бариатрический хирург Самойлов заявил, что ожирение нельзя вылечить диетами

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Если у человека диагностировано ожирение, то нужен комплексный подход и лечение, которое назначают специалисты. Об этом «Газете.ru» рассказал доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов.

По его словам, причина ожирения кроется в измененном метаболизме. Поэтому, даже если пациенту удается похудеть на жестких диетах и упражнениях, вес потом все равно возвращается. Как добавил сайт kp.ru, даже при низкокалорийной диете все съеденное будет уходить в жир.

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«Именно поэтому лечением ожирения занимается мультидисциплинарная команда: психолог, диетолог, эндокринолог и бариатрический хирург», — отметил врач.

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