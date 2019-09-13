Балашихинский роддом в Саввино отпраздновал трехлетие

Роддом в микрорайоне Саввино Балашихи сегодня отпраздновал трехлетие. Медучреждение по техническому оснащению максимально приближено к перинатальному центру. Отмеченный знаком ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», он пропагандирует естественное родоразрешение и исключительно грудное вскармливание. Здесь же самый низкий процент по всей Московской области операций «Кесарево сечение».

Сегодня сотрудников балашихинского родильного дома во время празднования наградили грамотами и благодарственными письмами главы городского округа Сергея Юрова.

«Многое нам еще предстоит сделать, и очень надеемся, что все наши планы сбудутся. Главное, чтобы пациенты оставались довольны. Почти все зависит от тех людей, которые работают здесь. Это, прежде всего, мои коллеги, которым я очень благодарна за то, что благодаря их рукам и сердцам статус нашего роддома так высок», — сказала главный врач балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

Около тридцати сотрудников роддома наградили дипломами и благодарственными письмами главы Балашихи Сергея Юрова, городского профсоюза работников здравоохранения, родильного дома и главного врача. Поздравил сотрудников и первый главврач роддома Андрей Пастернак.

«Очень высоко оцениваю работу этого роддома, знаю, как он начинал работать и каких вершин достиг. Здесь применяются все современные технологии по приему родов, и это только начало. Коллектив показывает высокие результаты и наращивает темпы», — сказал Андрей Пастернак.

Коллектив роддома также поздравили партнеры медучреждения. Они подарили сертификат на образовательные курсы для коллектива.

Балашихинский родильный дом — один из лучших в Подмосковье. За три года в его стенах появились на свет более восьми тысяч детей, а сам роддом — первый в Подмосковье по самому низкому количеству родов с помощью «Кесарева сечения». Медучреждение предоставляет услугу по индивидуальному ведению беременности. Здесь действуют восемь круглосуточных родильных боксов, палаты для матери и новорожденного. Есть возможность заключать контракты на роды, пройти школу для мам и заниматься йогой для беременных. При выписке каждая мама получает подарочный набор «Я родился в Подмосковье», со всем необходимым для первого года жизни ребенка, или денежный сертификат по программе губернатора Московской области.