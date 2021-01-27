Байден заявил о планах привить 300 млн американцев к осени
Президент США Джозеф Байден во время выступления в Белом доме сообщил о планах привить препаратами от фармкомпаний Moderna и Pfizer 300 миллионов граждан страны в конце августа или в сентябре, информирует РИА ФАН.
Уточняется, что вакцина уже заказана. Глава Штатов заявил о желании в ближайшее время подтвердить закупку.
«Это еще 100 миллионов доз вакцины от Pfizer и 100 миллионов доз от Moderna. Мы ожидаем, что эти дополнительные 200 миллионов доз будут поставлены летом», — подчеркнул Байден.
В целом в США будет находиться 600 миллионов доз препарата. Благодаря такому объему получится набрать обороты для массовой вакцинации.