Байден заявил о планах привить 300 млн американцев к осени

Уточняется, что вакцина уже заказана. Глава Штатов заявил о желании в ближайшее время подтвердить закупку.

«Это еще 100 миллионов доз вакцины от Pfizer и 100 миллионов доз от Moderna. Мы ожидаем, что эти дополнительные 200 миллионов доз будут поставлены летом», — подчеркнул Байден.

В целом в США будет находиться 600 миллионов доз препарата. Благодаря такому объему получится набрать обороты для массовой вакцинации.