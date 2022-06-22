Байден анонсировал очередную пандемию

Человечество в ближайшие годы должно готовиться к еще одной пандемии. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Джо Байден.

«Нам необходимы дополнительные деньги, чтобы подготовиться к новой пандемии. Точно будет еще одна. Вот почему нам нужны деньги», — сказал он, отвечая на вопрос об увеличении финансирования проекта по борьбе с коронавирусом в США.

От заболевания COVID-19 умерли около миллиона американцев, сообщал Байден. Это самый высокий показатель в мире.

В мае рейтинг одобрения Байдена в США упал до рекордных 36%, это самый низкий показатель за время его работы на посту президента.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию в ближайшие 20 лет. По его мнению, вероятность этого события составляет около 50%.