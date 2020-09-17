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    17 сентября 2020, 14:46

    БАДы призвали убрать из аптек

    Алена Макаренко

    БАДы необходимо убрать из аптек. С таким требованием выступил глава «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский, сообщило РИА ФАН.
    БАДы призвали убрать из аптек

    «К большому сожалению, со времени появления „гербалайфа“ в 1990-х годах в нашей стране продолжается ситуация, когда на рынке присутствует большое количество БАДов. Торговая ценность этих добавок и их эффективность не доказана ничем», — сказал он.

    Эффективность БАДа как лекарственного препарата можно доказать в клинических исследованиях. Однако этого никогда не происходит, поэтому их торговая ценность ничем не доказана, заявил Саверский.

    БАДы продают в аптеках, их рекламу крутят в интернете, потому что в правоохранительные органы не поступают жалобы от потребителей.

    По мнению главы «Лиги защиты пациентов», ситуация может измениться только при активном участии граждан и контроле со стороны надзорных ведомств за тем, что продается в аптеках.

    БАДы продаются в аптеках как лекарства, хотя они регулируются законом о пищевой продукции. При этом никто не стал бы есть биологически активные добавки, если бы это была просто еда, добавил Саверский.

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