БАДы призвали убрать из аптек

«К большому сожалению, со времени появления „гербалайфа“ в 1990-х годах в нашей стране продолжается ситуация, когда на рынке присутствует большое количество БАДов. Торговая ценность этих добавок и их эффективность не доказана ничем», — сказал он.

Эффективность БАДа как лекарственного препарата можно доказать в клинических исследованиях. Однако этого никогда не происходит, поэтому их торговая ценность ничем не доказана, заявил Саверский.

БАДы продают в аптеках, их рекламу крутят в интернете, потому что в правоохранительные органы не поступают жалобы от потребителей.

По мнению главы «Лиги защиты пациентов», ситуация может измениться только при активном участии граждан и контроле со стороны надзорных ведомств за тем, что продается в аптеках.

БАДы продаются в аптеках как лекарства, хотя они регулируются законом о пищевой продукции. При этом никто не стал бы есть биологически активные добавки, если бы это была просто еда, добавил Саверский.