Азиатская косметика может быть опасна

Производители азиатской косметики уверяют, что средства состоят полностью из натуральных компонентов. Это далеко не всегда так. При изготовлении часто используются токсичные вещества, к примеру, фталат (в составе он обозначен как DEA или DETA). В Америке и Европе продукты с этим ингредиентом запрещены, так как он накапливается в организме и может вызвать интоксикацию.

Популярные средства с улиточным муцином не до конца изучены, а само вещество добывается довольно жестоким способом. Чтобы улитка выделила слизь, в которую входит муцин, она должна испытать сильный стресс. Для этого моллюсков пугают ярким светом или вращают их в барабане, после чего они часто умирают.

Кроме того, муцин может вызвать сильные аллергические реакции. В 2014 году произошел случай массовой аллергии — более 8000 женщин, использующих косметику бренда Kanebo приобрели белые пятна на коже. Бренд до сих пор выплачивает компенсацию пострадавшим.

«Никогда не заказывайте косметику на сомнительных ресурсах — последствия от её использования могут быть непредсказуемыми», — советует Мария, бывший консультант шоу-рума косметики.

Также не забывайте проводить тест новых средств на локтевом сгибе.