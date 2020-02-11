    11 февраля 2020, 13:41

    Азиатская косметика может быть опасна

    Дарья Морозова

    Азиатская косметика приобрела огромную популярность в России. Но не все бренды одинаково полезны. Многие из них не имеют сертификата в России и могут быть опасны для кожи. Об этом сообщил Life.ru.

    Производители азиатской косметики уверяют, что средства состоят полностью из натуральных компонентов. Это далеко не всегда так. При изготовлении часто используются токсичные вещества, к примеру, фталат (в составе он обозначен как DEA или DETA). В Америке и Европе продукты с этим ингредиентом запрещены, так как он накапливается в организме и может вызвать интоксикацию.

    Популярные средства с улиточным муцином не до конца изучены, а само вещество добывается довольно жестоким способом. Чтобы улитка выделила слизь, в которую входит муцин, она должна испытать сильный стресс. Для этого моллюсков пугают ярким светом или вращают их в барабане, после чего они часто умирают.

    Кроме того, муцин может вызвать сильные аллергические реакции. В 2014 году произошел случай массовой аллергии — более 8000 женщин, использующих косметику бренда Kanebo приобрели белые пятна на коже. Бренд до сих пор выплачивает компенсацию пострадавшим.

    «Никогда не заказывайте косметику на сомнительных ресурсах — последствия от её использования могут быть непредсказуемыми», — советует Мария, бывший консультант шоу-рума косметики.

    Также не забывайте проводить тест новых средств на локтевом сгибе.