Россельхознадзор запретил ввоз в Россию азербайджанских яблок

С 10 декабря 2020 года Россия запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана. Как сообщили в Россельхознадзоре, в фруктах обнаружили южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

«Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории РФ», — сказано в сообщении ведомства. Азербайджанские контролирующие органы неоднократно были предупреждены о систематических нарушениях — Россия неоднократно находила карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты в подкарантинной продукции. За полтора месяца сообщиалось о 17 случаях обнаружения в плодоовощной продукции — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny)) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)).