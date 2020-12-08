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    08 декабря 2020, 23:06

    Россельхознадзор запретил ввоз в Россию азербайджанских яблок

    Наталья Жуковская

    С 10 декабря 2020 года Россия запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана. Как сообщили в Россельхознадзоре, в фруктах обнаружили южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.
    Россельхознадзор запретил ввоз в Россию азербайджанских яблок

    «Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории РФ», — сказано в сообщении ведомства.

    Азербайджанские контролирующие органы неоднократно были предупреждены о систематических нарушениях — Россия неоднократно находила карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты в подкарантинной продукции.

    За полтора месяца сообщиалось о 17 случаях обнаружения в плодоовощной продукции — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny)) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)).