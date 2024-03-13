Здоровье 13 марта 2024, 12:19 Автор программы «Живая еда» Малоземов: обработка продуктов ионизирующим излучением продлевает им сроки храненения

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Автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что в технологии обработки продуктов питания ионизирующим излучением нет ничего плохого. Напротив, она помогает продлевать сроки хранения и обеззараживать различные продовольственные товары.

Эксперт привел в пример необработанные специи, которые были добавлены в партию колбасы, и товар после этого покрылся плесенью.

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«Если обрабатывать ионизирующим излучением, то есть радиацией, то микробы уничтожаются, а вкус и аромат остаются», — сказал Малоземов.

Что касается экзотических фруктов, то облучение позволяет ускорить их созревание.