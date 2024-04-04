Здоровье 04 апреля 2024, 12:25 Автор программы «Живая еда» Малоземов: колбаса — это продукт, в котором очень легко размножаются бактерии

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Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в беседе с радиостанцией Sputnik призвал россиян перестать употреблять колбасу, ветчину и сосиски каждый день. По словам медика, в колбасных изделиях очень легко размножаются бактерии.

Чтобы убить те самые вредные бактерии, производителям приходится делать «адскую смесь» из красного мяса, жира, соли и различных химических добавок вроде нитритной соли.

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«Некоторые считают колбасу хорошим источником белка. Это не так, в основном она состоит из воды, жира и углеводов, а белка в ней совсем немного», — пояснил Малоземов.

Медик предупредил, что частое употребление колбасных изделий увеличивает риск развития рака кишечника.