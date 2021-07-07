Автомобили разыграли среди привитых от коронавируса москвичей

Владельцами новых автомобилей Renault Logan стали пять жителей Москвы, сделавших первую инъекцию вакцины от коронавируса с 28 июня по 4 июля. Розыгрыш прошел в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Это уже второй розыгрыш автомобилей среди вакцинированных. На этот раз количество участников оказалось рекордным: 504 976 человек.

Победителей определил генератор случайных чисел. Ведущие объявили имена и отчества победителей, а также последние четыре числа медицинского полиса.

Автомобили Renault Logan получили: Борис Игоревич, Елена Михайловна, Аким, Андрей Викторович, Елена Владимировна.

Всего таких розыгрышей иномарок среди привитых жителей российской столице будет еще два. В следующем смогут принять участие те, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса с 8 по 14 июля. Программа проходит каждую среду.