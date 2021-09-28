Автоэксперт рассказал об опасных последствиях вождения за рулем с температурой

Вождение автомобиля с повышенной температурой может привести к ДТП. При этом наличие заболевания не будет смягчающим обстоятельством в ходе судебного разбирательства. Таким мнением поделился заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков, передала «Вечерняя Москва».

«При температуре человек перестает адекватно оценивать ситуацию, у него притупляются рефлексы. Разум затуманивается, водитель думает, что все осознает, но реакция будет заторможенной», — пояснил эксперт.

Сачков посоветовал не садиться за руль автомобиля с высокой температурой. Если же самочувствие ухудшилось во время вождения, необходимо сбить температуру с помощью таблеток. Лучше всего сделать остановку и прийти в себя.